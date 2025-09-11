الرئيس بزشكيان: لا يجب أن يعتمد اقتصاد البلاد وتنميتها على النفط فقط

واضاف الرئيس بزشكيان الذي وصل صباح اليوم الى مدينة اردبيل (شمال غرب) في جلسة امام المستثمرين ورجال الاعمال بمحافظة اردبيل ان المستثمرين والمنتجين يضطلعون بدور مهم في تنمية البلاد وتقدمها مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون في هذا المجال.

واضاف اننا منحنا المحافظين صلاحيات ليتخذوا القرارات، وتم تشكيل مجموعات عمل تضم النخبة والاساتذة والمنتجين، ونؤمن أن بامكانكم القيام باعمال كبيرة في المحافظات.

