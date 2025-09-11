الرئيس بزشكيان: لا يجب أن يعتمد اقتصاد البلاد وتنميتها على النفط فقط
أكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان أن اقتصاد البلاد وتنميتها لا يجب أن يعتمدا فقط على مبيعات النفط، مشيراً إلى وجود طاقات وقدرات كبيرة لتحقيق إنجازات في مختلف القطاعات.
واضاف الرئيس بزشكيان الذي وصل صباح اليوم الى مدينة اردبيل (شمال غرب) في جلسة امام المستثمرين ورجال الاعمال بمحافظة اردبيل ان المستثمرين والمنتجين يضطلعون بدور مهم في تنمية البلاد وتقدمها مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون في هذا المجال.
واضاف اننا منحنا المحافظين صلاحيات ليتخذوا القرارات، وتم تشكيل مجموعات عمل تضم النخبة والاساتذة والمنتجين، ونؤمن أن بامكانكم القيام باعمال كبيرة في المحافظات.