عراقجي: الكيان الصهيوني أكبر تهديد للسلام.. والوكالة الذرية أقرت بتغير الواقع وضرورة إطار جديد للتعاون

وفي مؤتمر صحفي في تونس، اليوم الاربعاء، اشار عراقجي إلى العدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على قطر وعدوانه السابق على إيران واليمن وفلسطين، واعتبر هذا الكيان تهديدًا للمنطقة، وأكد: "إن تهديد الكيان الصهيوني هو أكبر تهديد للسلام والأمن الإقليميين، ومواجهته تتطلب قرارًا جماعيًا".

وتابع: "نشكر تونس على موقفها الحازم في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، وكان موقفها في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني واضحًا وحازمًا للغاية".

وأكد وزير الخارجية الايراني: أن زيارة الرئيس التونسي إلى إيران العام الماضي لحضور مراسم تشييع جثمان الشهيد رئيسي ولقائه قائد الثورة الإسلامية كانت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

وأضاف عراقجي: "اتخذنا اليوم قرارات صائبة بشأن سبل توسيع العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والطب والعلوم والثقافة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران قريبًا".

وأضاف: "من الضروري تهنئة جميع الشعب التونسي على تأهل المنتخب التونسي لكأس العالم. أتمنى للمنتخب التونسي التوفيق في مباريات كأس العالم، لكنني آمل ألا يقع المنتخبان الإيراني والتونسي في نفس المجموعة في كأس العالم".

*الوكالة الذرية اقرت بتغير الواقع على الأرض

وأضاف عراقجي: "أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الواقع على الأرض قد تغير وأن هناك حاجة إلى إطار جديد للتعاون. لقد تفاوضنا مع الوكالة وتمكنا من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الإطار يوم أمس. من الآن فصاعدًا، سيكون تعاون إيران والوكالة في هذا الإطار، والوكالة راضية تمامًا عن هذه الاتفاقية".

وأكد أن مسألة السياحة بين تونس وإيران كانت من أولويات جدول أعمال المفاوضات، وأوضح: "الإجراء المتخذ في هذا الصدد هو إلغاء تأشيرة السياحة لمدة خمسة عشر يومًا، والخطوة التالية هي تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين".

وقال: أغتنم هذه الفرصة لأدعو الشعب التونسي لزيارة إيران للتعرف على معالم تاريخ حضارة ثقافية عظيمة تمتد لآلاف السنين.

وذكّر وزير الخارجية قائلاً: "اتخذنا اليوم قرارات صائبة للنهوض بالعلاقات. وكان من بين هذه القرارات توسيع التبادلات السياسية بين البلدين وتنمية السياحة. كما قررنا عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي عُقدت آخر مرة قبل أحد عشر عامًا، مرة أخرى".

