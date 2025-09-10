عراقجي يوكد دعم ايران لقطر

وشدد عراقجي على ضرورة ان تتخذ بلدان المنطقة والاسرة الدولية اجراء حاسما لمحاسبة الكيان الصهيوني على خلفية انتهاكه المستمر والصارخ لمبادئ القانون الدولي.

وخلال الاتصال الهاتفي بين عراقجي ورئيس وزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، استنكر عراقجي بشدة العدوان الارهابي للكيان الصهيوني على قطر والذي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين والقطريين معربا عن تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية ودعمها لدولة قطر.

واشار عراقجي الى استمرار الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وعدوانه واعماله الارهابية المتكررة على لبنان وسوريا واليمن، والهجوم الاجرامي على ايران والان العدوان العسكري على قطر، معتبرا الكيان الصهيوني بانه يشكل تهديدا حقيقا وفوريا للسلام والامن الاقليميين والدوليين موكدا ان وقف جرائم الكيان الصهيوني يتطلب الوحدة والتنسيق العمليين لبلدان المنطقة بما في ذلك قطع اي علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع هذا الكيان.

اما رئيس الوزراء وزير خارجية قطر فقد اثنى على رسائل التضامن والدعم للجمهورية الاسلامية الايرانية في اعلى المستويات مشدد على ضرورة التحلي باليقظة والوحدة النظرية والعملية للبلدان الاسلامية والمنطقة ازاء المخاطر الناتجة عن السلوكيات الاجرامية والمنتهكة للقانون للكيان الصهيوني وقال ان دولة قطر ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية امنها القومي ازاء عدوان الكيان الصهيوني.