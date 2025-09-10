عراقجي يشيد بموقف تونس بالتنديد بهجمات الكيان الصهيوني وامريكا على ايران

وقد التقى عراقجي الذي يزور تونس على راس وفد دبلوماسي رفيع، اليوم الاربعاء الرئيس التونسي قيس سعيد.

ودعا عراقجي في اللقاء الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الاقتصادية والتجارية والسياحية وكذلك التعاون في الموضوعات الاقليمية والدولية.

واكد الرئيس التونسي قيس سعيد ان العلاقات بين ايران وتونس هي علاقات اخوية وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والاشتراك في الموقف والتوجهات مؤكدا ارادة بلاده لتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات منطقة غرب اسيا خاصة الوضع في غزة واستمرار الابادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة واعتداءات الكيان المتكررة ضد بلدان المنطقة وكذلك عدوانه الارهابي ليوم امس على قطر.

وتمت الاشادة بالمواقف المتينة والشجاعة للرئيس التونسي في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وضرورة التعاون والتنسيق بين بلدان المنطقة لوقف الكيان الصهيوني عن اثارة الحروب.

وكان عراقجي قد وصل اليوم الى تونس آتيا من القاهرة حيث وقع اتفاقا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.