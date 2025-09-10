Iranian Labour News Agency
English FA

عراقجي يشيد بموقف تونس بالتنديد بهجمات الكيان الصهيوني وامريكا على ايران

عراقجي يشيد بموقف تونس بالتنديد بهجمات الكيان الصهيوني وامريكا على ايران
معرف الأخبار : 1684501
تم نسخ الارتباط

التقى وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الاربعاء في تونس الرئيس التونسي قيس سعيد ليثني على الموقف التونسي المبدئي من تطورات منطقة غرب اسيا لا سيما التنديد بهجمات الكيان الصهيوني وامريكا على ايران وكذلك القضية الفلسطينية مشددا على اهمية تعزيز العلاقات في المجالات ذاته الاهتمام المشترك.

وقد التقى عراقجي الذي يزور تونس على راس وفد دبلوماسي رفيع، اليوم الاربعاء الرئيس التونسي قيس سعيد.

ودعا عراقجي في اللقاء الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام  المشترك بما فيها الاقتصادية والتجارية والسياحية وكذلك التعاون في الموضوعات الاقليمية والدولية.

واكد الرئيس التونسي قيس سعيد ان العلاقات بين ايران وتونس هي علاقات اخوية وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والاشتراك في الموقف والتوجهات مؤكدا ارادة بلاده لتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات منطقة غرب اسيا خاصة الوضع في غزة واستمرار الابادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة واعتداءات الكيان المتكررة ضد بلدان المنطقة وكذلك عدوانه الارهابي ليوم امس على قطر.

وتمت الاشادة بالمواقف المتينة والشجاعة للرئيس التونسي في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وضرورة التعاون والتنسيق بين بلدان المنطقة لوقف الكيان الصهيوني عن اثارة الحروب.

وكان عراقجي قد وصل اليوم الى تونس آتيا من القاهرة حيث وقع اتفاقا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات