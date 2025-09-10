عراقجي يعرب عن شكره لمصر لدورها في الوصول الى اتفاق بين ايران والوكالة الذرية

ونشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة جمهورية مصر العربية، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية".

وأضاف أن "إطار التعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية – الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتجنّب الإجراءات غير القانونية والاستفزازية، وبالاستجابة المتبادلة لحسن نوايا إيران – أصبح ممكنا بفضل مساعي وزير الخارجية المصري (بدر عبد العاطي)، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد عراقجي، أن "الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر".

ووقع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.

واستضافت القاهرة الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا جمع عراقجي وغروسي وعبد العاطي، انتهى بتوقيع طهران والوكالة الدولية اتفاقا لاستئناف التعاون.

