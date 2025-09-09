الرئیس بزشکیان: الکیان الصهيوني يدمر أية محاولة للدبلوماسية

وأصدر الرئیس "بزشکیان" بيانا واعلانا أدان فيه عدوان الکیان الصهيوني على الأراضي القطرية.

وقال: يتوقع من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدولية الأخرى الرد الفوري والحاسم والعملي على هذا العدوان السافر ولا يمكن تحقيق السلام المستدام في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال والعدوان.

وجاء في نص هذا البيان والاعلان:

وارتكب الکیان الصهيوني اليوم عملا إجراميا جديدا، في ظل صمت المجتمع الدولي الذي يثير التساؤلات وانتهك القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وجعل السلام والاستقرار في المنطقة هدفا لعدوانه السافر بعدوانه على أراضي قطر واستهدافه قادة المقاومة الفلسطينية وإن هذا العمل الإرهابي یدل علی أن الکیان الصهيوني لا يعرف حدودا للجريمة والإرهاب، ومن ناحية أخرى، يُدمر أية محاولة للدبلوماسية.

وتدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هذا العمل غير القانوني واللاإنساني والمعادي للسلام وإن الاعتداء على دولة مستقلة يعدّ انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وميثاق الأمم المتحدة وإن عدم اكتراث القوى العالمية بهذه السلوكيات وتجاهل هذه التصرفات من شأنه أن يضاعف من خطر انتشار الأزمات والحرب في المنطقة.

ونعرب عن تضامننا مع حكومة وشعب قطر الشقيق، ومع الشعب الفلسطيني المظلوم ونؤكد أن عدوان الكيان الصهيوني وإرهاب الدولة لن يضعفا عزيمة الشعب الفلسطيني على الحرية والمقاومة، بل سيعززان وحدة شعوب المنطقة في وجه هذا الاحتلال والظلم.

ويُتوقع من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدولية الأخرى الرد الفوري والحاسم والعملي على هذا العدوان السافر ولا يمكن تحقيق السلام المستدام في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال والعدوان.

وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما لطالما أكدت، ستقف إلى جانب جميع الشعوب المظلومة في المنطقة ولن تسمح للسياسات الأحادية الجانب والعدوانية بتعريض أمن ومستقبل المنطقة للخطر.

