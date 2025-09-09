تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي محور لقاء عراقجي بالرئيس المصري

وفي اللقاء، قدّم عراقجي عرضا لتطور العلاقات الإيرانية المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ارتياحه للتطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين، مؤكدًا على أهمية استمرار المشاورات بينهما بما يحقق مصالح الشعبين والمنطقة.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لمساعي مصر الحميدة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني واستضافتها للاجتماع المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أدى إلى وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قواعد التعامل بين إيران والوكالة في ظل الظروف الجديدة التي أعقبت الهجمات غير القانونية التي شنها الكيان الصهيوني واميركا على المنشآت النووية الإيرانية.

واعتبر التعاون بين مصر وإيران في هذا الصدد دليلاً واضحاً على التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين، والذي ينبغي استخدامه كمنصة قيّمة لتعزيز العلاقات.

كما ناقش الاجتماع التطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع الكارثي في ​​غزة، واستمرار الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وعدوانه المتكرر على دول المنطقة، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الثلاثاء على قطر، وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لوقف تحريض الكيان الصهيوني على الحرب وحماية الأمن الإقليمي.

