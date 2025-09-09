عراقجي: أي عدوان ضد إيران يعني إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقال عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك بمناسبة وضع اللمسات الأخيرة على التفاهم حول آلية التعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى الهجوم العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني على قطر اليوم: "اسمحوا لي أن أبدأ حديثي ببضع كلمات حول آخر الإجراءات العدوانية التي قام بها الكيان الإسرائيلي؛ وهو الإجراء الذي وقع بعد ظهر اليوم في الدوحة واستهدف المفاوضين الفلسطينيين".

وأضاف: "ندين هذا العمل الإرهابي والعدواني بأشد العبارات، ونعلن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومع دولة قطر، التي انتهك الكيان الإسرائيلي سيادتها وسلامة أراضيها انتهاكًا صارخًا".

وصرح وزير الخارجية: "أتقدم بأحر التعازي لأسر الشهداء وجميع الفلسطينيين في هذا العمل الإرهابي الإسرائيلي الجبان".

وأضاف عراقجي: "ندعو مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بأسره إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الكيان الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من الجرائم في غزة، ولإنقاذ العالم من التهديد غير المسبوق الذي يشكله هذا الكيان للسلم والأمن العالميين".

وقال: "أود أن أبدأ كلمتي بالتعبير عن امتناني وتقديري لمصر، صديقي الوزير بدر عبد العاطي، على جهودهم الرائعة خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى استضافتهم اليوم لهذا الاجتماع".

وصرح عراقجي قائلاً: "يمثل اليوم خطوة مهمة في استمرارية حسن نية جمهورية إيران الإسلامية تجاه حل أي قضية تتعلق ببرنامجها النووي السلمي تماما من خلال الدبلوماسية والحوار. وعلى الرغم من تعرضها لهجمات غير قانونية وإجرامية، فقد ظلت إيران ثابتة في التمسك بحقوقها غير القابلة للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وفي الوقت نفسه أظهرت استعدادها للانخراط في حوار حقيقي وهادف من أجل تنفيذ التزاماتها ذات الصلة".

وقال: "إن الأعمال العدوانية غير المبررة التي وقعت بين 13 و24 يونيو 2025، والتي استهدفت منشآتنا النووية الخاضعة للضمانات ، كانت غير قانونية وإجرامية بشكل واضح. يجب محاسبة النظامين الأمريكي والإسرائيلي ومحاسبتهما على جميع الخسائر البشرية والأضرار المادية. لن ينسى الشعب الإيراني أو يغفر أبدًا هذه الأعمال الإجرامية".

وقال عراقجي: "لقد أدت هذه الهجمات غير القانونية والتهديد المستمر باتخاذ المزيد من الإجراءات إلى تغيير جذري في الظروف التي تعاونت فيها إيران مع الوكالة. لم يعد ممكنًا مواصلة التعاون في ظل استهداف وتدمير منشآتنا النووية عمدًا".

وقال: "ردًا على هذا الوضع الخطير، أقرّ البرلمان الإيراني قانونًا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "يعكس هذا القانون الحق السيادي للشعب الإيراني في حماية أمنه وكرامته وإنجازاته العلمية النووية من التهديدات المستمرة. لم يكن هذا الإجراء خيارنا، بل نتيجة مباشرة للإجراءات غير القانونية ضد منشآت ايران النووية الخاضعة للضمانات. لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تواصل عملها كالمعتاد بينما تُستهدف بنيتها التحتية النووية السلمية عمدًا".

وصرح وزير الخارجية: "إن الإطار الحالي لاتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي بين إيران والوكالة - المصمم للظروف العادية - لا يستجيب عمليًا للوضع غير المسبوق الناجم عن الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل. لا توجد سابقة للتعاون بين الوكالة ودولة عضو في ظروف تعرضت فيها منشآت خاضعة لضماناتها لهجوم وتدمير متعمدين".

وقال: "بناءً على ذلك، دخلت إيران والوكالة في سلسلة من المفاوضات المكثفة بهدف إنشاء آلية جديدة لتنفيذ التزامات إيران بالضمانات وضمان استمرار التعاون. واستندت هذه المفاوضات إلى تفاهم مشترك على ضرورة الحفاظ على أنشطة الضمانات، مع مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لإيران".

وأضاف عراقجي: "عقدتُ اليوم، أنا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجولة الأخيرة من المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على تفاهم حول كيفية تنفيذ إيران لالتزاماتها بالضمانات في ضوء التطورات الناجمة عن الإجراءات غير القانونية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وقد نجحنا في وضع اللمسات الأخيرة عليه".

وقال: "إن الخطوات العملية المتفق عليها لتنفيذ الضمانات تتوافق تمامًا مع قانون مجلس الشورى الإسلامي الإيراني؛ فهي تعالج مخاوف إيران وتوفر إطارًا للتعاون المستمر. ما قمنا به، مع ضمان حقوقنا غير القابلة للتصرف، يحافظ على التعاون مع الوكالة ضمن إطار متفق عليه. يُرسي هذا الاتفاق آلية عملية للتعاون تعكس الظروف الأمنية الاستثنائية لإيران والمتطلبات الفنية للوكالة".

كما صرّح وزير الخارجية قائلاً: "إن هذا يضمن أيضًا استمرار التعاون بما يحترم السيادة الوطنية الإيرانية ويلبي متطلبات التحقق التي وضعتها الوكالة".

وأضاف: "مع ذلك، لا يمكن فصل تعاوننا عن الحقائق الموضوعية على الأرض وعن ضرورة حماية حقوق وأمن شعبنا".

وقال عراقجي: "الرسالة واضحة: إيران لن تتنازل أبدًا عن سيادتها أو حقوقها أو أمنها. وفي الوقت نفسه، تُظهر إيران ضبط النفس والمسؤولية من خلال التوصل إلى اتفاق مع الوكالة لتمكين استمرار التعاون، على الرغم من أفعالها غير القانونية".

وصرح رئيس السلك الدبلوماسي: "نتوقع من الوكالة والمجتمع الدولي الالتزام بالقانون الدولي وإدانة هذه الهجمات. التعاون ليس مسارًا أحادي الاتجاه. كما تتحمل الوكالة مسؤوليات محددة تجاه التزامات إيران، ونتوقع منها الالتزام الكامل بها والحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها واحترافيتها".

واختتم عراقجي كلمته بالتأكيد على أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، فإن إيران ستعتبر هذه الخطوات العملية منتهية.

