الخارجية الإيرانية: العدوان على قطر هو بمثابة تحذير بشأن المخاطر الناجمة عن تقاعس المجتمع الدولي وعدم إكتراثه لاعتداءات الاحتلال

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي العمل الإرهابي الذي نفذه الكيان الصهيوني في الدوحة، واصفًا إياه بأنه يأتي في سياق الجرائم المستمرة التي يرتكبها هذا الكيان بانتهاك جميع المعايير والقواعد الدولية.

وأكد أن هذا العمل يُعتبر "خطيرًا للغاية وجنائيًا"، مشيرًا إلى أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين واللوائح الدولية، بالإضافة إلى انتهاك للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي القطرية، وهجومًا على المفاوضين الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث أن إيران تقوم حاليًا بدراسة دقيقة للأحداث التي وقعت، مشددًا على أن جميع قواعد القانون الدولي قد تم انتهاكها. واعتبر أن هذا العمل يُعد انتهاكًا للمبادئ والأهداف والقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا متحدث الخارجية إلى ضرورة أن تكون هذه الأحداث بمثابة تحذير لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره، محذرًا من المخاطر المترتبة على استمرار عدم الفعل واللامبالاة تجاه الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها النظام الصهيوني في فلسطين المحتلة ومنطقة غرب آسيا.

