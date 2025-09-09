قائد الثورة الإسلامیة يوافق على عفو أو تخفيف عقوبات عدد من المحكومين في البلاد

ولمناسبة ميلاد النبي الأكرم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع) وافق سماحة قائد الثورة الإسلامية على طلب رئيس السلطة القضائية بشأن العفو أو التخفيف العقوبات من مجموعة من المحكومين.

وكان رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام " غلام حسين محسني إیجئي"، قد توجه بطلب من قائد الثورة الإسلامیة بشأن العفو أو تخفيف العقوبات عن جمع من المدانين وفق قرارات المحاكم العامة والثورية، ومنظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهيئة التعزيرات الحكومية وهو ما نال موافقة قائد الثورة الإسلامیة.

ويشمل هذا القرار المدانين الذين تكون أحكامهم قد صدرت نهائيا حتى تاريخ 10 سبتمبر.

