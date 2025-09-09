وزير الخارجية الإيراني في القاهرة

ووصل وزير الخارجية إلى القاهرة قبل دقائق للقاء كبار المسؤولين المصريين والتباحث معهم.

وسيعقد وزير الخارجية خلال هذه الزيارة التي تستمر يوما، لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية "بدر عبد العاطي"و الرئيس المصري"عبد الفتاح السيسي" ويتبادل وجهات النظر معهم حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "إسماعيل بقائي" على حسابه في موقع "إكس نت" في نفس الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية إلى القاهرة: وصل وزير الخارجية إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر.

وتابع:كما سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويناقش معه تفاعلات إيران مع الوكالة في ظل الظروف الجديدة الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك في إطار القانون البرلماني الصادر بتاريخ 24 يوليو/تموز 1404 هـ.

