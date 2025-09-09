متحدثة الحكومة الإيرانية: وزير الخارجية أوضح أن مواد اليورانيوم موجودة في مواقع لا يمكن الوصول إليها

أعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن وثيقتين من الوثائق التي كانت متاحة للمفتشين في منشأة فوردو قد تم نقلهما إلى فيينا في أوائل شهر مايو. وأشارت إلى أنه بعد تقديم احتجاج مكتوب من قبل إيران إلى الوكالة، تم إلغاء تصاريح المفتشين المعنيين، مما أدى إلى إنهاء تعاونهما مع إيران.

وأكدت مهاجراني أن التفاوض ومتابعة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم في إطار القانون الجديد الذي أصدره البرلمان الإيراني. وفيما يتعلق بمسألة اليورانيوم، أوضحت أن الوصول إليه غير ممكن، حيث إنه موجود في مواقع لا يمكن الوصول إليها.

كما أكدت أن السلطات الإيرانية تتابع بعض النقاط المتعلقة بالخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكن القرار النهائي سيكون متوافقًا مع إجماع النظام. وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية ستقوم، بعد التشاور اللازم، بأي إجراء ضروري من أجل مصلحة البلاد.

