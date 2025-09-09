بزشكيان يؤكد دعم إيران لفنزويلا: التضامن الوطني يحمي البلاد من التهديدات

تبادل بزشكيان ومادورو وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها الولايات المتحدة ضد فنزويلا. وأعرب مادورو عن أهمية التماسك الوطني والوحدة بين الحكومة والشعب، مؤكدًا أن فنزويلا حققت قوة تحميها من أي تهديد بفضل هذا التضامن.

وأشار مادورو إلى الحملات الإعلامية والنفسية التي تشنها الولايات المتحدة ضد بلاده، قائلًا: "تسعى الولايات المتحدة إلى تشويه صورة فنزويلا من خلال روايات ملفقة، لكننا سنقف في وجه أي تهديد محتمل". كما أكد على مبادرات السلام التي أطلقتها فنزويلا في منطقة أمريكا اللاتينية، مشددًا على أهمية التعاون مع دول المنطقة لتحقيق السلام.

من جانبه، أعرب بزشكيان عن ارتياحه لتقرير مادورو حول التماسك الوطني في فنزويلا، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هي القوة التي تمنع أي تدخل أجنبي. وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الثابت لفنزويلا، مشددًا على إدانة أي انتهاك لوحدة أراضي الدول.

كما أشار بزشكيان إلى إدانة الإجراءات اللاإنسانية التي تتخذها الولايات المتحدة، مؤكدًا استعداد إيران لتوسيع التعاون مع فنزويلا في مجالات متعددة.

endNewsMessage1