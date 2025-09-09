خرازي: ممارسات الكيان الصهيوني الشريرة بدعم من اميركا تهدد جميع دول المنطقة

جاء ذلك خلال استقبال خرازي للسيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، مساء الاثنين، حيث تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وآفاق الانتخابات في العراق.

وأكد خرازي أن مبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في الدفاع عن وحدة أراضي جميع الدول وسيادتها الوطنية واستقلالها، وقال: لطالما أكدت إيران أن العراق المستقل والقوي يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: إن السبب الرئيسي للصراع الأمريكي الإيراني يكمن في قدرة الجمهورية الإسلامية على مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني الشريرة في المنطقة. فمن خلال إضعاف إيران، تسعى اميركا إلى تهيئة الظروف للكيان الصهيوني للسيطرة على المنطقة، ليتمكن من الهيمنة على الدول العربية والإسلامية نيابةً عنها، وهذا خطر يهدد جميع دول المنطقة.

كما أكد خرازي على أهمية الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، وأعرب عن أمله في أن يتقدم العراق في جميع المجالات وأن يلعب دورًا بارزًا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه قال السيد عمار الحكيم في هذا اللقاء، مشيرًا إلى الاعمال الشريرة التي قام بها الكيان الصهيوني في حرب الاثني عشر يومًا: إن شجاعة الإيرانيين، وإجراءات القيادة، والتماسك الداخلي، والقدرة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أذهلت الجميع.

وأضاف: "لقد فوجئت الوفود الأجنبية التي التقت بي بشدة بما حدث، لأنه، خلافًا لتوقعات أعداء إيران، أدى العدوان الإسرائيلي إلى الوحدة الوطنية والإجماع داخل إيران، وتضامن العالم الإسلامي مع إيران، ورفع مكانة إيران، وكشف نقاط ضعف الكيان الإسرائيلي".

endNewsMessage1