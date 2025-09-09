انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات الثلاثیة بین إیران والهند وأرمینیا

وترأس الوفد الإيراني محمد رضا بهرامي، المدير العام لجنوب آسيا بوزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، وترأس الوفد الهندي أناند براكاش، المدير العام الإقليمي لوزارة الخارجية الهندية، وترأس الوفد الأرميني أناهيت كارابيتيان، مديرة دائرة آسيا والمحيط الهادئ بوزارة خارجية جمهورية أرمينيا.

وأعربت الأطراف الثلاثة عن ارتياحها لعقد هذا الاجتماع الثلاثي بانتظام وبشكل سنوي، واستعرضت التقدم المحرز نتيجة لقرارات الاجتماع الأول الذي استضافته يريفان في أبريل 2023 والاجتماع الثاني الذي استضافته نيودلهي في ديسمبر 2024، وشددت على تحقيق الأهداف المحددة لهذا الاجتماع، من أجل ضمان المنافع المتبادلة وتطوير الرخاء والازدهار المشترك في المنطقة.

في هذا الاجتماع، أكدت الأطراف الثلاثة على توسيع وتعميق التعاون، وخاصة في مجالات النقل، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، ومبادرة الطرق الأربعة للسلام التي أطلقتها أرمينيا، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء تشابهار (جنوب شرق ايران) في هذا الصدد.

كما استعرضت الأطراف الثلاثة وشددت على استراتيجيات تطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والعلاقات بين الشعوب وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبناءً على الاتفاق، تقرر عقد الاجتماع الثلاثي القادم العام المقبل، الذي تستضيفه أرمينيا، في موعد يتفق عليه الأطراف الثلاثة.

endNewsMessage1