الخارجية الإيرانية ترفض الادعاءات الباطلة في بيان الجامعة العربية

في البيان، أكدت الخارجية الإيرانية على ضرورة الوحدة العربية الإسلامية لمواجهة هيمنة الكيان الصهيوني وعدوانه، محذرةً من أي سلوك أو خطاب قد يصرف الانتباه عن القضية الرئيسية للمنطقة، وهي الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين المحتلة.

كما أعربت الوزارة عن إدانتها للادعاءات المتعلقة بإرسال شحنات عسكرية من إيران إلى اليمن، مشيرةً إلى أن هذه الاتهامات غالبًا ما تُلفق من قبل الكيان الصهيوني. وأكدت على سياستها المبدئية القائمة على حسن الجوار واحترام السيادة، داعيةً إلى تعزيز الوحدة والتنسيق بين دول المنطقة.

أضاف البيان أن إيران تعد الدولة الأكثر فعالية في توفير الأمن البحري في الخليج الفارسي، وأنها ستتخذ أي إجراء لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أكدت على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة غرب آسيا من خلال آليات إقليمية مشتركة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

في ختام البيان، رحبت الخارجية الإيرانية بموقف دول الجامعة العربية في إدانة جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لوقف هذه الجرائم. كما أكدت على أهمية جهود دول المنطقة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الصهيوني، لضمان السلام والأمن الإقليمي والعالمي.

