زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تونس ومصر: تعزيز العلاقات الإقليمية وتبادل وجهات النظر

أوضح بقائي أن زيارة عراقجي إلى القاهرة ستشهد اجتماعًا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سيتم اختتام المفاوضات المتعلقة بالبروتوكول الجديد للتعاون بين إيران والوكالة. كما ستُعقد جولة جديدة من المحادثات السياسية بين إيران ومصر، حيث سيلتقي وزير الخارجية بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار بقائي إلى أن نص دليل التعامل بين إيران والوكالة لتنفيذ التزامات الضمانات، قد تم وضعه خلال ثلاث جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة. هذا النص يأخذ في الاعتبار الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى قانون مجلس الشورى واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي. حاليًا، النص في مراحل إعداده النهائية، مما يعكس التقدم في العلاقات الإيرانية الدولية.

