القنصل العام الإيراني الجديد في دبي يبدأ مهام عمله

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الإماراتية، رحب الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم بالقنصل العام الايراني الجديد وهنأه على تعيينه، وتمنى له التوفيق في أداء مهامه، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية.

وأعرب الطرفان عن أملهما في أن تشهد العلاقات التجارية والقنصلية بين البلدين مزيدًا من التطور والتوسع مستقبلا.

وقبل هذا التعيين، شغل علي رضا محمودي منصب مدير إدارة النقل والاتصالات في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) والمدير العام للدائرة القنصلية بوزارة الخارجية.

