إيران وسلطنة عُمان تؤكدان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

وناقش وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، ووزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، استعرض الجانبان التطورات الإقليمية، لاسيما الوضع في فلسطين المحتلة واستمرار الإبادة الجماعية في غزة، وأكدا على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية ومساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم ومحاولة معاقبة القادة المجرمين للكيان الصهيوني.

