العراق وإیران یتفقان على إغلاق المنافذ الحدودیة غیر الشرعیة

وذكر بيان الهيئة، الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية، الذي ترأسه رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي، شهد حضور عدد من المسؤولين من الجانبين، بما في ذلك وزير الداخلية الإيراني الذي أبدى دعمه للاتفاق.

تتضمن الفقرات الرئيسية للاتفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين المنافذ الحدودية، وتطوير عمليات التبادل التجاري، ومكافحة تهريب البضائع والمخدرات من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري. كما تم الاتفاق على عدم فتح أي منفذ حدودي جديد من الجانب الإيراني دون الرجوع إلى الحكومة العراقية.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية لرصد التحركات المشبوهة، وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات الجمركية من خلال اعتماد الوثائق إلكترونيًا.

أحد النقاط المحورية في الاتفاق هو إغلاق كافة المعابر والمنافذ غير الرسمية بين العراق وإيران، نظرًا لتأثيراتها السلبية على الأمن والاقتصاد في كلا البلدين.

يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتحسين الأوضاع الأمنية والتجارية على الحدود بين العراق وإيران

