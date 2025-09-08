عراقجي یتباحث مع نظیره المصري حول غزة و البرنامج النووی الإیراني

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، التطورات الإقليمية والدولية، خاصة استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وسياسة توسع الكيان الصهيوني، بما في ذلك القتل والتهجير القسري لأهالي غزة، وأكدا على ضرورة اتخاذ دول المنطقة والمجتمع الدولي إجراءات جادة لوقف هذه الإبادة الجماعية وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم.

كما ناقش وزيرا خارجية البلدين خلال الاتصال الهاتفي، البرنامج النووي السلمي الإيراني، وأهمية احترام حقوق جميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مؤكدين على أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحملون مسؤولية واضحة في دفع الدبلوماسية ومنع تعقيد القضية النووية الإيرانية.

