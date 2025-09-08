بزشكيان: العلاقات التاريخية بين إيران وطاجيكستان أساس متين لتوسيع التعاون
معرف الأخبار : 1683578
أكد رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزشكيان، في رسالة تهنئة إلى طاجيكيستان بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلاها، أن العلاقات الأخوية والثقافية والتاريخية بين الشعبين الإيراني والطاجيكستاني تشكل أساسًا متينًا لتعاون أوسع في مختلف المجالات.
وقال بزشکیان في رسالة تهنئة إلى الرئيس الطاجيكي "إمام علي رحمان" بمناسبة ذكرى استقلال طاجيكستان: إن العلاقات الأخوية والثقافية والتاريخية بين الشعبين الإيراني والطاجيكستاني تشكل أساسًا قيمًا لتعاون أوسع في مختلف المجالات.
وأضاف: "في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين، ستستمر العلاقات الودية في التطور والتعمق وسنشهد المزيد من توسع العلاقات بينهما بما يتماشى مع المصالح المتبادلة".