بزشكيان: العلاقات التاريخية بين إيران وطاجيكستان أساس متين لتوسيع التعاون

وقال بزشکیان في رسالة تهنئة إلى الرئيس الطاجيكي "إمام علي رحمان" بمناسبة ذكرى استقلال طاجيكستان: إن العلاقات الأخوية والثقافية والتاريخية بين الشعبين الإيراني والطاجيكستاني تشكل أساسًا قيمًا لتعاون أوسع في مختلف المجالات.

وأضاف: "في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين، ستستمر العلاقات الودية في التطور والتعمق وسنشهد المزيد من توسع العلاقات بينهما بما يتماشى مع المصالح المتبادلة".

