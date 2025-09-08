غروسي: تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران

وقال رافائيل غروسي في كلمته اليوم في افتتاح اجتماع مجلس محافظي الوكالة: "إن مراجعة البرنامج النووي الإيراني كانت في صميم جهودنا في الأسابيع الماضية، خاصة بعد الهجمات التي وقعت في يونيو."

وأضاف بشأن مفاوضات الوكالة مع إيران: "تم إحراز بعض التقدم. آمل أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة ناجحة من هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتسنى الاستئناف الكامل للتعاون الضروري مع إيران."

وتابع غروسي قائلاً: "أنا واثق من أن تنفيذ هذه الخطوات العملية سيوفر للاستشارات والعمليات الدبلوماسية المهمة الأخرى أرضية أكثر تفاؤلاً للتقدم نحو نتائج إيجابية."

وأضاف: "التنفيذ الكامل لحقوق والتزامات الوكالة وإيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ضروري لتمهيد الطريق نحو تحسن حقيقي في الحالة العامة."

وقال المدير العام للوكالة: "لا يزال هناك وقت لكنه ليس كثيرًا"، مضيفًا: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا نبذل كل جهدنا للوصول إلى نتيجة جيدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وربما الساعات."