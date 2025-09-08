غروسي: تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين الوكالة وإيران إلى نتيجة ناجحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رافائيل غروسي في كلمته اليوم في افتتاح اجتماع مجلس محافظي الوكالة: "إن مراجعة البرنامج النووي الإيراني كانت في صميم جهودنا في الأسابيع الماضية، خاصة بعد الهجمات التي وقعت في يونيو."
وأضاف بشأن مفاوضات الوكالة مع إيران: "تم إحراز بعض التقدم. آمل أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة ناجحة من هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتسنى الاستئناف الكامل للتعاون الضروري مع إيران."
وتابع غروسي قائلاً: "أنا واثق من أن تنفيذ هذه الخطوات العملية سيوفر للاستشارات والعمليات الدبلوماسية المهمة الأخرى أرضية أكثر تفاؤلاً للتقدم نحو نتائج إيجابية."
وأضاف: "التنفيذ الكامل لحقوق والتزامات الوكالة وإيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ضروري لتمهيد الطريق نحو تحسن حقيقي في الحالة العامة."
وقال المدير العام للوكالة: "لا يزال هناك وقت لكنه ليس كثيرًا"، مضيفًا: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا نبذل كل جهدنا للوصول إلى نتيجة جيدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وربما الساعات."