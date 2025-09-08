الخارجية الإيرانية: المحادثات مع الوكالة الذرية كانت إيجابية حتى الآن لكنها لم تنته بعد/ جولات عراقجي في المنطقة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الإقليمية

استهل المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، مؤتمره الصحفي لهذا الأسبوع بالتهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف وحلول أسبوع الوحدة الإسلامية، قائلاً: "أسبوع الوحدة الإسلامية هو فرصة للمسلمين للتأمل في حال العالم الإسلامي والتفكير في التحديات التي تواجه الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، التي تمنح المسلمين الحرية والكرامة".

الوضع في فلسطين

وتابع بقائي: "يجب الانتباه إلى الكارثة المستمرة في فلسطين المحتلة، حيث تتكشف كل يوم أبعاد جديدة من الإبادة الجماعية. صدقوني، خلال الساعتين أو الثلاث التي كنت أستعد فيها لهذه الجلسة، اضطررت مرتين إلى تحديث الأرقام المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني وعدد شهداء غزة، لأن العدد يرتفع لحظة بلحظة بسبب الهجمات العسكرية أو التجويع أو حتى أثناء الوقوف في طوابير توزيع المساعدات".

ورأى أن هذا القتل المتعمد الذي يستهدف المناطق السكنية في غزة هو جزء من خطة الكيان الصهيوني لطرد الفلسطينيين من أرضهم، مطالبًا المجتمع الدولي والدول الإقليمية، وخاصة الرأي العام العالمي، بإيقاف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.

وأشار بقائي إلى أن المبادرات الأخيرة في عدة دول لتشكيل أساطيل إغاثة تعكس غضب المجتمع الدولي من الجرائم التي يرتكبها الصهاينة.

زيارة عراقجي إلى مصر

وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مصر، قال بقائي: "الزيارات الإقليمية جزء من سياسة إيران لتعزيز التعاون بشأن القضايا الدولية. زيارة مصر ستتم في المستقبل، وهناك احتمال أن تُنجز. لدينا زيارة مبرمجة إلى تونس لبحث العلاقات الثنائية، وإذا اقتضت الحاجة يمكن أن تكون هناك زيارات أخرى أيضًا".

التعازي للشعبين الأفغاني والباكستاني

كما أعرب عن تعازيه للشعبين الأفغاني والباكستاني، مشيرًا إلى الحوادث المؤسفة التي شهدتها الدولتان. وأكد استعداد إيران لتقديم المساعدات، حيث أرسل الهلال الأحمر الإيراني ثلاث شحنات إغاثية إلى أفغانستان.

المحادثات مع الاتحاد الأوروبي

ورداً على سؤال حول المحادثات الأخيرة بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال بقائي: "كان اللقاء مفيدًا. نحن نرى من واجبنا الاستفادة من كل فرصة لتعزيز مصالح البلاد وطرح مطالبنا".

موقف إيران من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفيما يخص تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: "قمنا بمراجعة التقرير وسنعكس مواقفنا عبر مذكرة رسمية. كنا نتوقع تقريرًا منصفًا يأخذ في الاعتبار الحقائق الميدانية".

وشدد بقائي على أن الهجوم الصهيو-أميركي على المنشآت النووية الإيرانية كان غير قانوني، ويجب على الوكالة أن تتناول هذا الاعتداء بالتفصيل. وأكد أن الوكالة أدركت ضرورة الاستماع إلى وجهات نظر إيران، وهو ما تم السعي لتحقيقه خلال ثلاث جولات من المفاوضات.

وأشار إلى وجود بعض المسائل غير المناسبة في طريقة إعداد التقارير من قبل المفتشين، موضحًا أن نقل وثائق من منشأة فوردو إلى فيينا يخالف البروتوكولات ذات الصلة.

