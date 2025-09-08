انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية

وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية، بمشاركة 80 عالماً بارزاً و210 ضيفا و2800 ناشط من العالم الإسلامي وتستمر ثلاثة أيام حتى الأربعاء 10 ایلول/سبتمبر 2025.

وقدم الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الاسلام "حميد شهرياري" تقريراً عن سير انعقاد هذا المؤتمر وقال:

اليوم، تُثمر شجرة الوحدة ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الإقليمي، بل والعالمي أيضًا. وتنتهي كل هذه الوحدة بوحدة إنسانية، قادرة على توحيد المسلمين وغير المسلمين وهي نفس وحدة المستضعفين العالمية المذكورة في القرآن والتوراة، والتي ستتجلى بقيادة الإمام الحجة(عج).

ويتزامن مؤتمر هذا العام مع ذكرى مولد النبي الأكرم (ص) وشعاره "نبي الرحمة والأمة الإسلامية".

ومن بين برامج المؤتمر الأخرى لهذا العام، إطلاق كتب تحليلية، وقراءة رسائل المراجع الدينية، ولقاء نسائي دولي ووطني، ولقاء مع علماء محليين، بمشاركة 210 ضيفا من جميع أنحاء البلاد.

كما يشارك في المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين أكثر من 80 عالماً بارزاً على مستوى مستشاري الرؤساء والمفتين الكبار ونواب الرؤساء ورؤساء المنظمات الإسلامية الكبرى ورؤساء الأحزاب الإسلامية ورؤساء الوزراء السابقين للدول الإسلامية.

ويهدف عقد المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية إلى إيجاد الوحدة والتضامن بين المسلمين، وجمع العلماء والباحثين لتقريب وجهات نظرهم العلمية والثقافية ودراسة وتقديم الحلول العملية لتحقيق الوحدة الإسلامية وتكوين أمة موحدة في العالم الإسلامي وحل قضايا ومشاكل المسلمين وتقديم الحلول المناسبة في هذا الشأن.

أسبوع الوحدة الإسلامية هو مبادرة أطلقها الإمام الخميني (ره) في بداية انتصار الثورة الإسلامية ويبدأ كل عام في الثاني عشر من ربيع الأول، ذكرى مولد الرسول الأعظم (ص) حسب المذهب السني ويستمر حتى السابع عشر من ربيع الأول، ذكرى مولد رسول الله (ص) حسب المذهب الشيعي والذي يصادف هذا العام من 5 إلى 10 سبتمبر.

