الرئيس بزشكيان يستقبل السيد عمار الحكيم

معرف الأخبار : 1683281
استقبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ، الاحد، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم.

وتم البحث في هذا اللقاء الذي جرى مساء الأحد، حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويقوم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي بزيارة الى طهران حيث التقى لغاية الان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله صادق آملي لاريجاني وامين المجلس الاعلى للامن القومي علي لاريجاني ووزير الخارجية عباس عراقجي ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

 

