عراقجی والحکیم یستعرضان آخر تطورت العلاقات الثنائیة

وتم خلال هذا اللقاء استعراض آخر تطورات العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، والتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات التي تهم البلدين.

كما تم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، لا سيما استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وسياسة الحرب والتوسع التي يتبعها الكيان الصهيوني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ودول المنطقة إجراءات جادة لمساعدة الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الكيان الإسرائيلي، ومعاقبة المجرمين.

وفي إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وتقديرًا للمواقف الحازمة للحكومة والشعب العراقيين، وللمرجعيات والشخصيات السياسية والدينية، في إدانة العدوان والتضامن مع إيران، صرّح وزير الخارجية قائلًا: "إنّ الدفاع القوي للقوات المسلحة وتضامن الشعب الإيراني بقيادة قائد الثورة الحكيم أفشل مؤامرة الأعداء".

من جانبه أشاد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي بدفاع إيران القوي في وجه الهجمات الإجرامية للكيان الصهيوني، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتضامن بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

