بزشكيان: مسؤولو البلاد يجعلون توصيات قائد الثورة نصب اعينهم

وكتب الرئيس بزشكيان في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي إكس: ان المسؤولين التنفيذيين في البلاد يجعلون توصيات وتعليمات قائد الثورة الاسلامية في اجتماعه اليوم (الاحد) مع اعضاء الحكومة نصب اعينهم.

واضاف: بفضل الله، سيتم تذليل الصعوبات في ظل الوحدة والتماسك الوطني، والمواكبة من الشعب، والدعم المسهل للامور من قبل قائد الثورة.

يذكر ان الرئيس بزشكيان وأعضاء الحكومة التقوا يوم الاحد بقائد الثورة.

