قاليباف يؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين إيران والعراق

وخلال استقباله ، في طهران الاحد، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، أشار قاليباف إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، قائلاً: "يجب زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبالنظر إلى علاقات التعاون الجيدة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، والقواسم المشتركة الدينية والإقليمية الكثيرة، يجب أن نتمكن من توسيع نطاقها لتشمل المجال الاقتصادي أيضًا".

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى القدرات العالية للقطاعين الخاصين في العراق وإيران، قائلاً: "يمكن لرجال الأعمال من كلا الجانبين زيادة هذه التجارة من خلال التواصل المستمر فيما بينهم بوسائلهم الخاصة".

واعتبر أن إيران والعراق يكملان بعضهما البعض، وأضاف: "يجب أن تكون العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق بعيدة عن البيروقراطية، ويجب ألا نضيع الفرص".

وفيما يتعلق بالضربات الفعالة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد عدوان الكيان الصهيوني، قال رئيس السلطة التشريعية: "للصهاينة مشكلة وجودية مع إيران؛ ليس لديهم مشكلة مع نظام الجمهورية الإسلامية فحسب، بل يريدون أيضًا تقسيم إيران حتى لا تبقى أرض تُسمى إيران".

واعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في بناء التماسك بين الأمة الإسلامية فريدًا من نوعه، مشيرًا إلى أنه "من الضروري تحديد العدو بدقة، وإذا لم نعرفه، فلن نتمكن من تفعيل قدراتنا".

*اداء إيران المقتدر في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة

من جانبه أشار رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي إلى الاداء المقتدر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، والذي خلق الوحدة ليس فقط في إيران، بل بين المسلمين والشيعة في جميع أنحاء العالم، وقال: "إن اداء إيران في مواجهة إسرائيل في هذه الحرب، والتعيين السريع للقادة الجدد، ووجود قائد الثورة في الميدان، كان أمرًا بالغ الأهمية، وجعل العالم يدرك أن القوة العسكرية الإيرانية عالية وفعالة".

وأشار رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي إلى أن "إسرائيل" تسعى لتهميش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت الذي تُهمّش فيه هي نفسها، وقال أن "العديد من الدول اليوم تُدرك أن إيران في خط المواجهة، وأن أي ضرر يُلحق بها سيُلحق الضرر بها جميعًا".

وفي إشارة إلى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المتاحة لرفع مستوى التبادل التجاري بين العراق وإيران، قال: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لرفع مستوى التبادل التجاري بين إيران والعراق من خلال استغلال الفرص المتاحة".

endNewsMessage1