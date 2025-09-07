عراقجي: يجب على الدول الأوروبية الثلاث تغيير نهجها التخريبي للخروج من لعبة خاسر– خاسر

عباس عراقجي يعبر عن وجهة نظر إيران بشأن العلاقات مع أوروبا والغرب في مذكرة نشرتها صحيفة الغارديان:

لأكثر من عقدين من الزمن، كانت أوروبا في قلب الأزمة المُفتعلة المحيطة بالبرنامج النووي السلمي لإيران. يعكس دور أوروبا، من نواحٍ عديدة، الوضع الأوسع لعلاقات القوة على الصعيد الدولي. فبعد أن كانت أوروبا قوة معتدلة تسعى لاحتواء الولايات المتحدة الساعية للحرب، أصبحت الآن عاملاً في إطار تعزيز مطامع واشنطن.

في الأسبوع الماضي، أعلنت ثلاث دول أوروبية (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران (سناب باك). صُممت هذه الآلية لمعاقبة "عدم التنفيذ الجسيم" للالتزامات بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل المشترك الشاملة)، لكن سلوك أوروبا الأخير يفتقر إلى أي أساس قانوني، إذ يتجاهل سلسلة الأحداث التي دفعت إيران إلى اتخاذ إجراءاتها القانونية التعويضية في إطار الاتفاق.

تسعى الدول الأوروبية الثلاث إلى أن ينسى العالم أن الولايات المتحدة - وليس إيران - هي من انسحبت من جانب واحد من خطة العمل المشترك الشاملة. كما تريد هذه الدول نسيان عدم امتثالها للالتزامات بموجب هذا الاتفاق ودعمها المخزي لقصف إيران في يونيو/حزيران من هذا العام.

وكما أكدت الصين وروسيا، فإن التنفيذ العشوائي للدول الأوروبية الثلاث لالتزاماتها الدولية يدمر مصداقية أفعالها تمامًا. قد يبدو أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتخذت هذه الخطوة بدافع العناد، لكن الحقيقة هي أنها سلكت هذا المسار الخطير عمدًا، ظانةً أنها ستكسب موطئ قدم في قضايا أخرى مطروحة. هذا خطأ كارثي في الحسابات، ومن المؤكد أنه سيؤتي بنتائج عكسية.

أوضح الرئيس ترامب أنه ينظر إلى الدول الأوروبية الثلاث كلاعبين هامشيين، وتهميشه لأوروبا في قضايا رئيسية، بما في ذلك الصراع الروسي الأوكراني، يعد من الأمثلة الواضحة على ذلك. رسالة واشنطن واضحة تمامًا: إذا كانت هذه الدول الأوروبية الثلاث تسعى إلى لعب دور أكثر أهمية، فعليها إثبات ولائها المطلق وغير المشروط. وتوضح الصور الأخيرة لقادة أوروبيين في المكتب البيضاوي أمام الرئيس ترامب هذه الحقيقة بوضوح.