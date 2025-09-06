عراقجي: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر الوسطاء و«قريباً» اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأضاف: "كانت علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية متوترة بعد العدوان، حيث تعرضت منشآتنا للهجوم، وبطبيعة الحال، لا يمكن لعلاقاتنا أن تكون كما كانت من قبل. اليوم، أجرى زملائي في فيينا مفاوضات جيدة للتوصل إلى إطار عمل جديد، ونحن على وشك التوصل إلى تفاهم مع الوكالة."

وحول المفاوضات مع أوروبا، قال عراقجي: "المفاوضات جارية أيضًا مع ثلاث دول أوروبية. أجريتُ عدة محادثات هاتفية مع وزراء خارجية هذه الدول، وقبل ليلتين أجريتُ محادثة مع السيدة كلاس. أعتقد أن فهمًا أفضل للوضع بدأ يتشكل."

وتابع عراقجي: "ارتكبت الدول الأوروبية الثلاث خطأً فادحًا عندما اتجهت نحو آلية الزناد، مما صعّب المهمة. المحادثات مستمرة، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم مشترك."

وفيما يخص المفاوضات مع الولايات المتحدة، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن "المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة عبر وسطاء. وفي اليوم الذي يصبح الأمريكيون مستعدين للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، سنكون مستعدين. يجب احترام حقوقنا ومصالحنا، وبالطبع، لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن واجباته بعد الآن."