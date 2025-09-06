مؤتمر الوحدة الاسلامية الـ 39 سيبدا بكلمة الرئيس بزشكيان

وبهذا الشان، قال نائب الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الاسلام موسى موسوي: إن الرئيس بزشکیان سيلقي كلمة الافتتاح في الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية، صباح یوم الاثنين المقبل.

وأضاف : لقد تم في هذا العام تشكيل لجنة خاصة لدراسة قضايا ومشاكل العالم الإسلامي، كما ستتعامل لجنة أخرى مع القضايا المحلية.

وتابع حجة الاسلام موسوي : ومن المقرر في هذا العام ايضا، أن يتوجه الضيوف الاجانب للمؤتمر الى تفقد بعض الأماكن للاطلاع عن كثب على التقدم العلمي والعسكري الحاصل في البلاد.

ويذكر ان المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية، سيعقد حضوريا خلال الفترة من الإثنين 8 سبتمبر إلى الأربعاء 10 سبتمبر، بمشاركة المئات من الشخصيات الاسلامية والسياسية والثقافية المحلية والاجنبية، تزامناً مع احياء الذكرى الـ1500 لمولد الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله سلم، واسبوع الوحدة، تحت شعار: نبي الرحمة والأمة الإسلامية.

