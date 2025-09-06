لاريجاني يتلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي

وهنأ مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي "آجيت دوفال"في الاتصال الهاتفي،"علي لاريجاني"، لتوليه هذه المسؤولية متمنيا له التوفيق.

وتبادل الجانبان في الاتصال وجهات النظر حول توسيع التعاون الاقتصادي والعلاقات الأمنية والدفاعية بين البلدين.

من جانبه أعرب لاريجاني عن شكره وتقديره لمستشار الأمن القومي الهندي، واقترح حلولا لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والعلاقات الأمنية والدفاعية، وتطوير مشروع تشابهار.,

و اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات خلال زيارة للهند في المستقبل القريب.

