رئيس لجنة الأمن القومي: ويتكوف يوجه رسالة إلى إيران لوقف ضرب "إسرائيل"

وفي تجمع لأساتذة جامعة آزاد الإسلامية في شيراز، أوضح عزيزي أبعاد المعركة مع الكيان الصهيوني والأحداث التي وقعت، مؤكدًا على أهمية التحليل الدقيق لهذه الأحداث. وأشار إلى أن الجماعات المعادية كانت تستعد لدخول البلاد منذ بداية الهجوم الصهيوني، لكن تم إحباط جميع المؤامرات بردود فعل دقيقة وفعالة، وهو ما نادرًا ما تم نشره في وسائل الإعلام.

كما أضاف عزيزي أن الدعم الكامل من بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، للكيان الصهيوني لا ينبغي أن يُختزل في معركة الـ 12 يومًا، حيث شنت عدة دول هذه الحملة ضد إيران في آن واحد على الصعيدين العسكري وغير العسكري، ولم يكن بإمكان الكيان الصهيوني مواجهة إيران بمفرده.

وأكد عزيزي أن المواجهة القوية لقواتنا المسلحة مع الكيان الصهيوني دفعت المبعوث الأمريكي إلى إرسال رسالة يطلب فيها وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى إدراكهم لقوة إيران.

وأشار إلى الوحدة المقدسة بين جميع أفراد المجتمع في هذه المعركة، مؤكدًا أن الأمة الإيرانية انتصرت رغم محاولات الإعلام الغربي تصوير الأمور بشكل مغاير، ويجب إيصال هذه الحقائق إلى المجتمع من خلال الأساتذة والنخب.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن الشعب الإيراني وقواته المسلحة ستقف بقوة في وجه أي عدوان من النظام الصهيوني، وأن الرد سيكون أقوى وأكثر حسمًا في حال حدوث أي اعتداء آخر.

