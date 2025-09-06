إيجئي: لا عداء مع الجيران المتقاربين مع الكيان الصهيوني ما لم يتآمروا على إيران

أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، محسن إيجئي، خلال لقائه مع السيد عمار الحكيم، أن بلاده لم تكن في أي وقت من الأوقات بادئة بالحرب، مشدداً على أن إيران أهل منطق وتسعى للحوار حتى مع الخصوم.

وأوضح إيجئي أن لإيران حقوقاً أساسية مكفولة بالقوانين الدولية، ولن تتنازل عنها مطلقاً، مضيفاً أن طهران ترحب بالمفاوضات القائمة على المنطق، لكنها ترفض تماماً أي مفاوضات تقوم على الإملاءات والفرض.

وفي ما يتعلق بعلاقات إيران مع دول الجوار، شدد رئيس القضاء الإيراني على أن بلاده لا تحمل أي عداء تجاه جيرانها، حتى أولئك الذين قد يتقاربون مع الكيان الصهيوني، إلا إذا انخرطوا – لا قدّر الله – في مؤامرات تستهدف إيران، مؤكداً أن الأولوية لطهران تبقى حسن الجوار والتعاون الإقليمي.

endNewsMessage1