عراقجي لمفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي : نتوقع منكم احباط المحاولات المناوئة للدبلوماسية

ونوّه عراقجي، في هذا اللقاء، بالتزام جمهورية ايران الاسلامية المستدام لمسار الدبلوماسية؛ مؤكدا على ان "ايران جادة في هذا الموقف وستواصل البقاء عليه".

من جانبها، اعتبرت المسؤولة الاوروبية، ان الدبلوماسية والتفاوض، سبيلا وحيدا لإزالة القلق لدى جميع الاطراف، واكدت على ضرورة اعطاء الدبلوماسية المزيد من الفرص.

كما جرى في هذا اللقاء، بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لا سيما في ظل الإجراء غير المسؤول وغير المبرر الذي اتخذته الترويكا الاوروبية لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، وايضا استعراض مسار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد تم الاتفاق، خلال اللقاء ايضا، على استمرار المشاورات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وافادت إرنا، بأن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، بدأ يوم أمس (الخميس) زيارة إلى الدوحة، حيث التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، واجرى مباحثات مع وفد قيادي من حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، فضلا عن لقائه بالسيدة كايا كالاس المفوضة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي.

