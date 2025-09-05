جولة جديدة من المحادثات ستعقد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأضاف نجفي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن "هذه المحادثات تأتي استكمالا للمشاورات بين إيران والوكالة الدولية بهدف تحديد إطار التعاون في ظل القانون الذي سنه البرلمان الايراني في الوضع الراهن"؛ موضحا أن "هذه المفاوضات التي تعقد على مستوى الخبراء ستحدد الصيغة الجديدة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ويذكر أن وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، قال في لقائه بالدوحة (الخميس) المفوضة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوربي السيدة "كايا كالاس" : ان المتوقع من هذه المنظمة ان تقوم بواجبها في اطار "خطة العمل المشترك الشاملة" (لاتفاق النووي)، والقرار 2231، وتؤدي دورها في افشال المحاولات المناوئة للدبلوماسية؛ مذكرا الاخيرة بالمسؤولية التي تقع على عاتق المفوضية السامية المعنية بالسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي (EU)، باعتبارها "منسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".

كما جرى في هذا اللقاء، بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لا سيما في ظل الإجراء غير المسؤول وغير المبرر الذي اتخذته الترويكا الاوروبية لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، وايضا استعراض مسار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

