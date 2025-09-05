عراقجي: تجاهل الغرب لترسانة الكيان الصهيوني النووية يكشف ازدواجيته في قضية الانتشار

واضاف عراقحي في تدوينة باللغة الانجليزية نشرها اليوم عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي : ايران لطالما حذرت من ان هاجس الغرب فيما يخص انتشار السلاح النووي بالمنطقة، مفبرك بامتياز.

وتابع وزير الخارجية : إن المشكلة، من وجهة نظر هؤلاء، لا تكمن في وجود أو توسّع ترسانات الأسلحة النووية، بل في من يسمح له بتحقيق التقدم العلمي، حتى وإن كان ذلك في إطار برنامج نووي سلمي.

واوضح : لذلك، ليس مستغربا بأن يسود صمت مطبق في الغرب تجاه التوسع السافر للترسانة النووية الوحيدة في منطقتنا، اي الأسلحة النووية التي يحوز عليها حليفهم المتورط بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

واكمل عراقجي تدوينته، مؤكدا : ربما الترويكا الاوروبية وامريكا تنكر ذلك، لكن صمت هذه الدول سيفقدها كامل المصداقية للتصريح حتى بشأن موضوع حظر الانتشار النووي.

endNewsMessage1