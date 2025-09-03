لقاء بزشكيان وشي في شنغهاي: تموضع استراتيجي لإيران داخل معادلة القوى العالمية الجديدة

وصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين "عبد الرضا رحماني فضلي"، اللقاء الذي جمع الرئيسين الإيراني والصيني عقب اجتماع القمة الـ 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون بأنه كان "بناء"؛ مؤكدا أن دعم مبدا العدالة والسلام على الصعيد الدولي، والحوكمة العالمية الحديثة، والتطوير والتنمية، هو "روح شنغهاي".

وكتب رحماني فضلي اليوم الأربعاء في حسابه على منصة "إكس"، أن اللقاء البناء بين الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" عقب قمة شنغهاي للتعاون، شكّل خطوة مهمة نحو التنفيذ الكامل للاتفاقية الشاملة الممتدة لـ 25 عاما بين طهران وبكين، وتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة النزعات الأحادية، ودعم العدالة والسلام على الساحة الدولية، وتعزيز الحوكمة العالمية الحديثة، وتطوير "روح شنغهاي".

يذكر أن الرئيس "بزشكيان" بدا زيارة الى الصين في 30 آب/أغسطس الماضي، للمشاركة في قمتي منظمة شنغهاي للتعاون و"شنغهاي بلس"، اللتين عقدتا في مدينة تيانجين الصينية بحضور قادة ومسؤولين من أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

ومن ثم توجه رئيس الجمهورية الاسلامية الى بكين لحضور اجتماع رعاه الرئيس الصيني بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

يذكر ان الرئيس بزشكيان، عاد الى طهران عصر اليوم الاربعاء؛ في ختام زيارته الرسمية للصين.

