الرئيس بزشكيان يعود إلى طهران في ختام زيارته للصين

ووصل الرئيس بزشكيان بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى البلاد عائدا من الصين بعد مشاركته وإلقائه كلمة في القمة الـ 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون واجتماع "شنغهاي بلس".

كما حضر الرئيس الإيراني العرض العسكري للقوات المسلحة الصينية، الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

endNewsMessage1