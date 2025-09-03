الرئيس بزشكيان يعود إلى طهران في ختام زيارته للصين
وصل الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، إلى طهران قبل قليل، بعد زيارته للصين حيث شارك خلالها في قمتين لمنظمة شنغهاي للتعاون و"شنغهاي بلس"، كما حضر عرضا عسكريا للقوات المسلحة الصينية.
ووصل الرئيس بزشكيان بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى البلاد عائدا من الصين بعد مشاركته وإلقائه كلمة في القمة الـ 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون واجتماع "شنغهاي بلس".
كما حضر الرئيس الإيراني العرض العسكري للقوات المسلحة الصينية، الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.