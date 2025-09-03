لاريجاني يتلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي البريطاني
معرف الأخبار : 1681829
أجرى مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني "جوناثان باول"، اليوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، "علي لاريجاني".
وتلقى لاريجاني اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني حول ضرورة استئناف المفاوضات النووية وحل مشكلة "آلية الزناد".
وخلال هذه المحادثة الهاتفية، تبادل الجانبان وجهات النظر بشان سبل تفعيل المفاوضات النووية ومسألة تسوية آلية الزناد، كما اتفق الجانبان على مواصلة تبادل الآراء بهدف تسوية القضايا النووية عبر المفاوضات.