سياسة ٠٣ / ٠٩ / ٢٠٢٥ - ٢٠:٣٤:٥٨

لاريجاني يتلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي البريطاني

أجرى مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني "جوناثان باول"، اليوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، "علي لاريجاني".