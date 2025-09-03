الرئيس بزشكيان يغادر بکین عائدا الى طهران

وغادر الرئيس بزشكيان، الذي سافر إلى تيانجين في الصين يوم الأحد لحضور القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي بلس، کما شارك في عرض القوات المسلحة للبلاد في بكين للاحتفال بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، الصين إلى طهران قبل قلیل.

وألقى رئيس الجمهورية كلمة في قمتي شنغهاي وشنغهاي بلس، كما أجرى محادثات مع نظرائه، خلال هذه الزیارة مع رؤساء الصين وروسيا وتركيا وطاجيكستان ورئيس وزراء باكستان والأمين العام للأمم المتحدة.

کما التقی الرئيس بزشكيان أثناء هذه الزیارة، الجالية الإيرانية في الصين.

