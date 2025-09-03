بقائي يعلّق على شرح عضو بالبرلمان الأوروبي للجرائم الصهيونية

وكتب بقائي صباح الأربعاء على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا): "شرح مايكل ماكنمارا، عضو البرلمان الأوروبي، جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وقمع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وعدوانه الإجرامي على إيران".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: هذا هو الأمر الذي يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الانتباه إليه إذا أرادوا أن يتم الاعتراف بهم كأطراف تفاوضية موثوقة ومسؤولة وملتزمة بالقانون وقادرة على لعب دور في السلام العالمي.

endNewsMessage1