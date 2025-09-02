لاريجاني: الأمريكيون يطرحون قضايا تُفشل مسار المفاوضات

وأكد علي لاريجاني، أن طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة ما زال مفتوحا، منتقدا الموقف الأمريكي الذي يكتفي بالكلام عن التفاوض دون الحضور إلى طاولة الحوار، فيما يدّعي خطأً أن الجمهورية الإسلامية ترفض التفاوض.

وقال لاريجاني إن إيران "تسعى إلى مفاوضات عاقلة"، غير أن واشنطن بطرحها ملفات تعرف مسبقا أنها غير قابلة للتحقق، مثل فرض قيود على القدرات الصاروخية، تقدم نموذجا يؤدي عمليا إلى إغلاق مسار المفاوضات.

