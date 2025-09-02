متحدث الخارجية الإيرانية‌:‌ الترويكا الأوروبية قامت بتفعيل "آلية الزناد" استجابة للطلب الأميركي والصهيوني

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بتقديم تعازيه للشعبين اليمني والفلسطيني، مشيراً إلى استشهاد رئيس وزراء اليمن وعدد من الوزراء في العدوان العسكري للكيان الصهيوني، واصفاً هذا العمل بأنه جريمة واضحة وانتهاك لمبادئ القانون الدولي.

الوضع في غزة

أشار بقائي إلى مقتل الفلسطينيين في طوابير الغذاء بسبب الجوع والعطش، حيث قُتل نحو 2500 شخص في هذه الطوابير. وعبّر عن أسفه لعدم اتخاذ الأمم المتحدة أي إجراءات فعالة لوقف الإبادة الجماعية، مشيراً إلى دعم أمريكا للكيان الصهيوني. كما انتقد وسائل الإعلام الدولية التي لم تنشر صفحاتها الأولى تعبيراً عن اشمئزاز المجتمع الدولي من الإبادة الجماعية في غزة.

المفاوضات مع أمريكا

فيما يتعلق بموقف أمريكا من المفاوضات مع إيران، قال بقائي إن طرح الشروط من قبل أمريكا يدل على عدم حسن النية تجاه النهج الدبلوماسي. وأكد أن أمريكا قد أعاقت العملية الدبلوماسية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى انسحابها من الاتفاق النووي.

آلية الزناد الأوروبية

رداً على خطوة الدول الأوروبية الثلاث في تفعيل آلية الزناد، أكد بقائي أن إيران تُتهم بعدم الالتزام بتعهداتها، لكن هذا الادعاء ينم عن سوء نية. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها إيران كانت قانونية تماماً وفقاً للاتفاق النووي.

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إنه لم يُتخذ أي قرار بشأن استئناف المفاوضات، مشيراً إلى عدم وجود عمليات تفتيش حالياً في إيران، لكن الاتصالات مع الوكالة مستمرة.

العلاقات مع الصين

فيما يخص التعاون مع الصين، أكد بقائي أن إيران مصممة على تعزيز العلاقات مع الصين، مشيراً إلى أن الاتفاق الممتد لـ25 عاماً سيستمر دون تأثيرات خارجية.

التحذيرات من التدخلات الأمريكية

أعرب بقائي عن قلقه من الضغوط الأمريكية على فنزويلا، محذراً من تبعات استخدام القوة ضدها، واصفاً ذلك بأنه عودة إلى السياسات الاستعمارية.

دعوة الأوروبيين لموقف مستقل

دعا بقائي الدول الأوروبية إلى اعتماد موقف مستقل بعيداً عن تأثير أمريكا والكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن الأوروبيين لا يعرفون ماذا يريدون في سياق المفاوضات

