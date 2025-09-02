الرئيس بزشكيان يصل إلى بكين

ووصل الرئيس بزشكيان، الذي سافر إلى تيانجين في الصين يوم الأحد 31 اب/اغسطس للمشاركة في القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي بلس، إلى مدينة بكين التاريخية، عاصمة الصين،اليوم الثلاثاء.

سيلتقي رئيس الجمهورية خلال إقامته في بكين، بنظيره الصيني. ومن بين الأجندة الأخرى لبزشکیان في رحلته إلى بکین لقاء الإيرانيين المقيمين في الصين.

والتقى الرئيس بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، رؤساء روسيا وتركيا وطاجيكستان ورئيس وزراء باكستان والأمين العام للأمم المتحدة وأجرى محادثات معهم.

وسافر من تيانجين إلى بكين بالقطار فائق السرعة بسرعة قصوى بلغت 350 كيلومترًا في الساعة.

