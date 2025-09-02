إيران وروسيا والصين ترفض تفعيل «آلية الزناد» وتدعو مجلس الأمن لإسقاط مساعي أوروبا

وجاء في الرسالة المشتركة لوزراء الخارجية: "إن تصرف وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) يتعارض بشكل واضح مع القرار المذكور، وبالتالي، فهو معيبٌ بطبيعته من الناحيتين القانونية والإجرائية. إن المسار الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث (E3) يُسيء استخدام سلطة ووظائف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه يُضلل أعضاءه والمجتمع الدولي بشأن جذور الخلل في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231".

وأشارت الرسالة إلى أن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة هو نتيجة الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة وفشل الدول الأوروبية في التعويض عن الآثار السلبية لهذا القرار، وأكدت أنه ما لم تُعالج آثار انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة على النحو المناسب، فلن يكون من الممكن تطبيق آلية فض النزاعات ضد إيران. كما أكد وزراء خارجية الدول الثلاث على أن الدول الأوروبية الثلاث، بصفتها أطرافًا انتهكت العهد، لا يمكنها الادعاء بالاستفادة من الحقوق والآليات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231.

وأوضح وزراء خارجية إيران والصين وروسيا أنه، خلافًا لأفعال الأطراف الأوروبية، فإن "إجراءات إيران التعويضية، بما في ذلك تعليق تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، نُفذت تحديدًا ردًا على انسحاب الولايات المتحدة وانتهاكها لجميع التزاماتها، وبعد فترة طويلة من التزام إيران المتواصل وفشل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي في معالجة الوضع. ولا يمكن أن تُشكل الخطوات المتبادلة التي اتخذتها إيران أساسًا لتفعيل آلية "العودة السريعة". ومن غير المقبول إساءة استخدام هذه الآلية لمكافأة انسحاب الولايات المتحدة وما تلاه من فشل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في البيان الصادر عقب اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة في 25 مايو/أيار 2018".

وفي هذه الرسالة، تؤكد الدول الأوروبية الثلاث أن الاتفاق النووي جزء لا يتجزأ من القرار 2231، وأنه لا يمكنها القيام بذلك دون استكمال آلية تسوية النزاعات الخاصة به. ولم تُكمل الدول الأوروبية الثلاث عملية تسوية النزاعات، و"نظرًا لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 36 و37، لا يُمكن اعتبار المراسلات بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بمثابة إعلان صادر عن دولة طرف في الاتفاق النووي بموجب الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2231".

أشارت الرسالة المشتركة الصادرة عن إيران والصين وروسيا، إلى أن إيران، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد نفذت التزاماتها منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ عام ٢٠١٥، واكدت أنه "من غير المنطقي وغير المعقول إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الملغاة على إيران. فهذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى مكافأة الدول الأوروبية الثلاث (E3) على عدم امتثالها الصارخ، وإحباط سنوات من الجهود الدبلوماسية، وتقويض مصداقية الاتفاقات متعددة الأطراف، وإرساء سابقة للتنفيذ الانتقائي للالتزامات الدولية. لذلك، من المهم التمسك بقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١، بما في ذلك أطره الزمنية".

وتنص الرسالة على أنه، للأسباب المذكورة أعلاه، "لا يمكن لمجلس الأمن اتخاذ إجراء بشأن الرسالة المقدمة من الدول الأوروبية الثلاث (E3)، وينبغي اعتبارها لاغية وباطلة. إن أي خطوة أو إجراء يُتخذ بتجاهل أو انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١ لا يمكن أن يُنشئ التزامات دولية ملزمة قانونًا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

ودعت الدول الثلاث ايران وروسيا والصين أعضاء مجلس الأمن إلى رفض الإعلان الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث (E3)، وإعادة تأكيد التزامها بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف. كما نصحت الرسالة الدول الأوروبية الثلاث بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة مجلس الأمن وفعاليته، وذلك بالتراجع عن المسار الهدام الحالي.

واوصت الرسالة جميع الأطراف باتباع نهج الحوار والدبلوماسية، وتؤكد على ضرورة تجنب الترهيب والعقوبات والتهديد باستخدام القوة.

وطلبت الدول الثلاث، إيران والصين وروسيا، من الأمين العام للأمم المتحدة توزيع الرسالة المذكورة كوثيقة رسمية للأمم المتحدة على الأعضاء.

endNewsMessage1