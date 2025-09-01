بقائي: العلاقات الإيرانية الصينية جيدة جدا وفي نمو مستمر

وشرح إسماعيل بقائي، في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء شينخوا الصينية، العلاقات الإيرانية الصينية، وعقد قمة شنغهاي في بكين، وحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في هذا الحدث الدولي.

وفي هذه المقابلة، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى منظمة شنغهاي للتعاون كتجمع دولي ناشئ، واعتبر أن تطلعات قادة المنظمة ترتكز على الحفاظ على سيادة القانون على المستوى الدولي والقيم المشتركة.

كما أكد بقائي عزم قادة إيران والصين على تعزيز العلاقات الثنائية، قائلاً إن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لمدة 25 عامًا قيد التنفيذ وتتقدم بخطى ثابتة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإرهاب بأنه تهديد مقلق لجميع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، معربًا عن اعتقاده بأن منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تكون إطارًا فعالًا للغاية للتعاون بين دول الجنوب.

ووصف بقائي زيارة رئيس جمهورية إيران الإسلامية، مسعود بزشكيان، إلى بكين بأنها نقطة تحول في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مكانة طهران ومكانتها في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال: منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) تجمّع دولي ناشئ، ورغم حداثتها نسبيًا، إلا أنني أعتقد أنها مؤثرة وفعّالة للغاية، إذ يمكنها تمثيل مصالح واهتمامات دول الجنوب العالمي. فهي تغطي أكثر من 40% من سكان العالم، ونحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

واضاف: هي إذن منظمة دولية بالغة الأهمية، ويمكنها التأثير إيجابًا على العلاقات الدولية. كما لاحظتم، فإن مُثُل قادة منظمة شنغهاي للتعاون ترتكز على الحفاظ على سيادة القانون على المستوى الدولي، والقيم المشتركة التي تتفق عليها جميع الدول الأعضاء، وأعتقد أن هذا مهم للغاية، لأننا نشهد تراجعًا في سيادة القانون على المستوى العالمي. نشهد هجمات متزايدة على النظام المعياري الدولي الذي شكّل الإطار الرئيسي للعلاقات بين الحكومات منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع: أعتقد أن القمة مهمة جدًا لنا كجمهورية إيران الإسلامية. هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيسنا، السيد بزشكيان، الصين. على الرغم من أننا عضو كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون منذ ثلاث سنوات، إلا أن هذه القمة تكتسب أهمية بالغة، وسنستغل هذه الفرصة لتطوير العلاقات الثنائية مع الصين، والالتقاء بقادة الدول المشاركة.

وقال بقائي: أصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون منذ يوليو 2022. وكان الراحل الشهيد إبراهيم رئيسي أول رئيس إيراني يشارك في هذه القمة (عبر الإنترنت بالطبع). وفي المرة الثانية، حضرها النائب الأول لرئيس الجمهورية، السيد محمد مخبر.

واضاف: إذن، هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها إيران في قمة منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية. وفي الوقت نفسه، هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس بزشكيان بكين.

وقال بقائي: كما تعلمون، تربطنا شراكة استراتيجية مع الصين. اتفاقية الـ 25 عامًا قيد التنفيذ. علاقاتنا الثنائية ممتازة ومتنامية. نقدّر علاقتنا مع الصين تقديرًا كبيرًا، وأعتقد أن زيارة الرئيس بزشكيان هذه ستُشكّل نقطة تحول في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مكانتنا في منظمة شنغهاي للتعاون.

واوضح: هناك جانبان مهمان لهذه الزيارة؛ أحدهما على المستوى الثنائي مع الصين والآخر على المستوى متعدد الأطراف، اي المشاركة في منظمة شنغهاي كمنظمة متعددة الأطراف، وفرصة التحدث مع قادة آخرين، وهذا أمر واعد للغاية.

*العلاقات الايرانية الصينية

وحول تقييمه للوضع الراهن وجوانب تطوير العلاقات الإيرانية الصينية، قال بقائي: كما ذكرتُ، لدينا العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والطاقة والزراعة والسياحة. والنقطة المهمة هي أن قادة البلدين عازمون على تعزيز العلاقات الثنائية. لقد نجحنا في بناء تفاهم عميق بين البلدين، يرتكز على روابط تاريخية وحضارية وثقافية راسخة. وتستند العلاقات الثنائية بين إيران والصين على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك القائم بين البلدين منذ قرون. وبناءً على ذلك، فإن أسس ومرتكزات علاقاتنا الثنائية متينة للغاية، وكلا البلدين عازمان على مواصلة هذه العلاقات الممتازة لتحقيق المصالح المشتركة.

وحول البعد الثقافي، قال: هذا بُعد بالغ الأهمية في العلاقات. كما تعلمون، كانت إيران جزءًا من طريق الحرير، ورغم أن هذا أمرٌ تاريخي، إلا أن التراث الثقافي الحضاري، إلى جانب الإمكانات الجديدة، يوفران فرصًا عديدة لتطوير العلاقات الثنائية. في جميع جوانب العلاقات الثنائية، هناك الكثير من الفرص التي نحرص على تحديدها واستغلالها.

*التهديدات الامنية

وردا على حول تزايد التهديدات الأمنية غير المتكافئة، كالإرهاب والجرائم الإلكترونية والاتجار بالمخدرات، على المستوى العابر للحدود الوطنية في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، قال: يُمثل الإرهاب تهديدًا يُقلق جميع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون. فهو ظاهرة عابرة للحدود، تُشبه الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية كالاتجار بالمخدرات. لذلك، إذا أردنا مواجهة هذه التحديات والتهديدات القديمة والناشئة، فنحن بحاجة إلى التعاون.

واضاف: تُعدّ مكافحة الإرهاب أحد ركائز التعاون بين أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون. تتطلب مكافحة الإرهاب تعاونًا واسع النطاق، وتعاونًا استخباراتيًا، وتعاونًا في مجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى التعاون في مجال المعاضدة القضائية وتسليم المجرمين. إذن، هذا أحد المجالات التي تعمل إيران وشركاؤها في منظمة شنغهاي للتعاون على تعزيز التعاون فيها.

وتابع: ذكرتَ أيضًا الجرائم الإلكترونية. يمكنني إضافة قضايا أخرى مثل التضليل الإعلامي، والأخبار الكاذبة، والتعاون الإعلامي. هذه كلها مجالات أعتقد أن إيران والصين والدول المشاركة الأخرى مستعدة للتعاون فيها.

*دور منظمة شنغهاي

وحول تقييمه لدور منظمة شنغهاي للتعاون والخطوات الأخرى التي ينبغي أن تتخذها، وما هي المجالات التي ينبغي أن تُوليها أولوية أكبر، قال بقائي: أعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون يُمكن أن تُشكّل إطارًا فعالًا للغاية للتعاون بين دول الجنوب. تُعدّ كلٌّ من منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس هياكل يُمكن أن تُتيح فرصًا قيّمة للدول النامية للاضطلاع بدور في دفع أجنداتها التنموية. في الوقت نفسه، يُمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس والمنظمات المماثلة أن تُمثّل استمرارًا وتوطيدًا للنظام الدولي القائم على التعددية وسيادة القانون والهياكل المعيارية المنبثقة من ميثاق الأمم المتحدة. من التحديات المشتركة التي يواجهها العالم النزعة الأحادية والتنمر التي تُمارسها بعض الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، ضد الدول النامية.

واضاف: ما هو على المحك هو سيادة القانون، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحق تقرير المصير، ومبدأ التعاون بين أعضائها. يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تلعب دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على التعددية، مما يضمن بدوره مصالح الدول النامية وأعضائها.

واردف بقائي: أصبحت منظمة شنغهاي للتعاون تُعرف الآن كمؤسسة دولية راسخة وذات مصداقية، تحترم إرادة الدول الأعضاء فيها، وتقوم على مبادئ تعزيز سيادة القانون والتعددية. وقد وصلت عضوية المنظمة، التي بدأت ببضع دول، إلى عشر دول، جميعها جهات فاعلة في السياسة العالمية. وتضم المنظمة عضوين دائمين في مجلس الأمن، وتشارك فيها أيضًا دول أوراسية مهمة. هناك دول أخرى مهتمة بالانضمام إلى المنظمة. كما ستشارك في هذه القمة مجموعة "شنغهاي بلس"، التي تضم عشر دول أخرى، والعديد من المنظمات الدولية المهمة، مثل الأمم المتحدة. يُظهر هذا أن المجتمع الدولي، وخاصةً الدول النامية، قد أدرك أهمية منظمة شنغهاي للتعاون، وسيزداد عدد الدول المرشحة للعضوية أو الشراكة مع هذه المنظمة مستقبلًا.

وحول تقييمه للتقدم الذي أحرزته هذه المنظمة مؤخرًا في مجال تسهيل التجارة ومشاريع الربط وكيف يُمكن لهذه المنظمة أن تلعب دورًا أعمق في هذه المجالات، قال: من أهم مجالات التعاون توسيع التعاون الاقتصادي وروابط التجارة والنقل. تلعب الصين دورًا رائدًا في دول الجنوب العالمي. هناك إمكانات كبيرة في المناطق الجغرافية وطرق النقل بين الأعضاء. على الرغم من أن التقدم المُحرز حتى الآن لم يكن على قدر التوقعات، إلا أن التوجه نحو زيادة الربط واعد للغاية. تجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمة حديثة العهد، حيث تأسست عام ١٩٩٦؛ لذلك، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكن الخطوات التي اتُخذت حتى الآن كانت فعّالة وواعدة للغاية.

*زيادة التعريفات الجمركية والعقوبات

وقال بقائي: ينبغي على منظمة شنغهاي للتعاون أن تسعى جاهدة لتعزيز الثقة بين أعضائها. هذه خطوة أساسية نحو تعزيز نفوذها ودورها في السياسة العالمية. نشهد زيادة في التعريفات الجمركية والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها على الدول النامية. ينبغي على منظمة شنغهاي للتعاون معالجة هذه القضايا، لأن العقوبات المفروضة، إلى جانب التعريفات الجمركية غير العادلة، لها تأثير سلبي على سيادة القانون وحرية التجارة عالميًا. ينبغي على الأعضاء وضع آليات لمواجهة هذا الوضع حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم الجماعية من العقوبات الأحادية الجانب، والتنمر، والتعريفات الجمركية غير العادلة.

*آلية الزناد

واعتبر ما فعلته الدول الاوروبية انتهاكًا لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، واضاف: لم تفِ الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة. لذلك، لا يمكنها الادعاء بأن لها حقًا قانونيًا بموجب الخطة في اللجوء إلى آلية فض النزاعات المنصوص عليها فيها.

وتابع: نرى أن الأوروبيين - الدول الأوروبية الثلاث - تصرفوا بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة فقط. في الواقع، ألحقوا ضررًا بالغًا بالدبلوماسية. ما فعلوه كان بسوء نية، وينتهك نص وروح خطة العمل الشاملة المشتركة. وبذلك، اخلوا بمصداقيتهم كأطراف متفاوضة.

وقال: بدلًا من محاولة إحياء قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة ضد إيران، كان ينبغي على الدول الأوروبية الثلاث إدانة الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية، بدلًا من الوقوف إلى جانب المعتدين ومحاولة ممارسة ضغوط غير عادلة على إيران.

واضاف: هذه نقطة تحول بالغة الأهمية. نحن على تواصل مع روسيا والصين، وكلاهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي.

واردف: إن المؤامرة برمتها التي بدأت عام ٢٠٠٦ بذريعة القضية النووية ضد إيران، مع اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارات ضدها بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩، كانت غير قانونية وغير شرعية ولا أساس لها من الصحة. نأمل أن تتخذ الصين وروسيا والجهات الفاعلة المسؤولة الأخرى في مجلس الأمن مواقف مناسبة ضد هذه التحركات غير القانونية واللاأساسية من جانب الدول الأوروبية الثلاث، والتي، كما ذكرت، تتعارض تمامًا مع روح ونص خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفيما اذا كان يعتقد أن أعضاء مجلس شنغهاي للتعاون سيدينون هذه الخطوة الأوروبية في القمة، قال بقائي: لكي تُعتبر أي منظمة دولية وأي ترتيب متعدد الأطراف موثوقًا وفعالًا وكفؤًا، يجب أن يدعم ويحمي أعضائه في المواقف التي يواجهون فيها تحديات. كما كان من المتوقع أن تُدين مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، يُتوقع الآن من منظمة شنغهاي للتعاون أن تُعرب بصوت واحد عن معارضتها لإساءة استخدام الدول الأوروبية الثلاث للسلطة في هذا الحدث المُرتقب. لأنه، برأيي، من الواضح تمامًا للجميع، بمن فيهم أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك روسيا والصين، أن الدول الأوروبية الثلاث تُحاول ببساطة ممارسة ضغوط غير قانونية وغير مُبررة على إيران.

وقال: إذا نظرتم إلى تطورات الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، ستجدون أننا بدأنا العملية الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وواصلناها بحسن نية. وبقينا ملتزمين بها، ولكن قبل يومين من الجولة السادسة من المفاوضات، هاجم الكيان الإسرائيلي، الحليف الرئيسي لأمريكا، إيران. لم يستهدف هذا الهجوم بنيتنا التحتية فحسب؛ بل كان هجومًا شاملًا غير قانوني، وعدوانًا عسكريًا مُنسقًا، شمل أعمالًا إرهابية واغتيالًا لمواطنينا. ثم تعاونت الولايات المتحدة مع إسرائيل بمهاجمة منشآتنا النووية السلمية. هُوجمت إيران أثناء عملية تفاوض؛ وخانت الولايات المتحدة الدبلوماسية باستخدامها القوة العسكرية غير القانونية. من الواضح أن هذا كان عملاً عدوانياً غير مبرر يهدف إلى تدمير الدبلوماسية.

واكد انه يجب على أي دولة تُقدّر سيادة القانون ومبادئ الأمم المتحدة أن تُحاسب منتهكي القانون الدولي. ينبغي على الصين وروسيا وغيرهما من أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة ألا يسمحوا للبدع الشريرة بالظهور في المجلس.

وحول رايه بشان الثلاثين يوماً المتبقية حتى الموعد النهائي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة القائمة على آلية الزناد، قال بقائي: مصداقية أعضاء مجلس الأمن الدولي على المحكّ بشكل جدّي. لن ترضخ إيران أبداً للمطالب غير القانونية للدول التي تُطالب بهذه الآلية. لقد أثبتنا أننا دولة مبادئ. نحن طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي، وطالما أننا طرف فيها، يجب أن نكون قادرين على التمتع بحقوقنا، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة من المعاهدة. ولذلك، يجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة الوقوف ضد هذا السلوك الذي يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون وغرضها، والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف لدولة طرف في معاهدة منع الانتشار النووي.

