الحرس الثوري: المقاومة في اليمن ستوجه ردا موجعا إلى المجرمين الصهاينة

واضاف البيان، أن "العدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على صنعاء، والذي أسفر عن استشهاد رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء أحمد غالب ناصر الرهوي وعدد من الوزراء ومرافقيه، يعد جريمة حرب واضحة ضد الإنسانية ومثالا صارخا على إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وصمت المجتمع الدولي وتقاعسه".

وأكد البيان على، أن "هذه الجرائم لن تضعف عزيمة الشعب اليمني ولا إرادة جبهة المقاومة، وإنما ستزيد من تأجيج مشاعر الغضب المقدس واليقظة المناهضة للهيمنة والصهيونية في المنطقة وتوسع نطاقها وجغرافيتها".

كما شدد الحرس الثوري في بيانه على، أن "هذه الجريمة كشفت مجددا الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني ككيان توسعي معاد للإنسانية، ويستمر في القتل والعدوان بدعم أمريكي وصمت المؤسسات الدولية، مما يشكّل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة والعالم.

وفي ختام البيان، أكد "حرس الثورة الاسلامية على أنه لن يتوانى عن بذل أي جهد لمواجهة الكيان المحتل وداعميه؛ وان المقاومة مستمرة، والنصر سيكون في النهائية حليفا للحق وللشعوب الحرة والمناهضة للظلم".

