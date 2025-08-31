اللواء موسوي: علی الدفاع الجوي أن يطور فاعليته بما يتماشى مع التهديدات القائمة

وجاء في رسالة اللواء "عبد الرحيم موسوي" بمناسبة يوم الدفاع الجوي: ان "يوم الدفاع الجوي" هو تذكير بالإرادة العالية والجهود العظيمة للرجال الشجعان الذين يسعون إلى ضمان واستقرار أمن سماء إيران الإسلامية في أكثر المشاهد التاريخية حساسية في تاريخ إيران العزیزة بالاعتماد على الإيمان والعلم والابتكار،ويعتبر هذا اليوم الميمون فرصة ثمينة لمراجعة الإنجازات ورسم آفاق جديدة في مسار نمو الدفاع الجوي للبلاد.

وأضاف اللواء "عبد الرحيم موسوي" أن التطورات في البيئة الأمنية في المنطقة والعالم، وخاصة التجارب القيمة للشعب الإيراني في الدفاع المقدس لمدة ثماني سنوات والدفاع المقدس الذي استمر 12 يوماً في الحرب الأخيرة التي فرضها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، تؤكد ضرورة تحديث الأنظمة وتعزيز القدرات ورفع الجاهزية العملياتية للدفاع الجوي.

وقال: ينبغي للدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتباره "خط الدفاع الأمامي للسيادة الوطنية"، أن یعزز ویطور فعالیته واقتداره وقدراته بما يتماشى مع التهديدات الناشئة ومواجهة العدوان المحتمل للعدو بنجاح من خلال استخدام التقنيات الجديدة والمبادرات المحلية والاستثمار في الموارد البشرية الملتزمة والمتخصصة.

وتابع اللواء موسوي: إن التنفيذ الموثوق لمنظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، وتعزيز التنسيق والتآزر، والدور الفاعل والقوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية في هذا المجال، یعد ضرورة استراتيجية وضمانة لفعالية الدفاع الشامل ضد الأعداء.

endNewsMessage1